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Сегодня, 07:30

Нутрициолог открыла секрет, как есть меньше соли

Ольга Стрельникова
Как есть меньше соли.
Фото Изображение от DCStudio на Freepik
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Нутрициолог Ната Гончар в эксклюзивном материале для «СЭ» рассказала, что уменьшить количество потребляемой соли можно, используя ее непосредственно перед едой, а не добавляя при приготовлении. Также можно заменить часть соли специями. Идеально будет отказаться от снеков и готовых соусов. Консервированные овощи перед употреблением можно промыть, чтобы избавить их от лишней соли.

Какие продукты добавить в рацион, чтобы избавить организм от чрезмерного влияния соли, читайте в полной версии материала «СЭ».

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