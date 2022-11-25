Нутрициолог открыла секрет, как есть меньше соли

Нутрициолог Ната Гончар в эксклюзивном материале для «СЭ» рассказала, что уменьшить количество потребляемой соли можно, используя ее непосредственно перед едой, а не добавляя при приготовлении. Также можно заменить часть соли специями. Идеально будет отказаться от снеков и готовых соусов. Консервированные овощи перед употреблением можно промыть, чтобы избавить их от лишней соли.

Какие продукты добавить в рацион, чтобы избавить организм от чрезмерного влияния соли, читайте в полной версии материала «СЭ».