Нутрициолог перечислила напитки для похудения

Нутрициолог Ната Гончар в эксклюзивном материале для «СЭ» рассказала о напитках, которые помогут похудеть. Чтобы приготовить один из пяти напитков, не понадобится много ингредиентов или времени, а эффект обещает быть интересным. Один из рецептов сочетает в себе морковь, огурец, кинзу и лайм, другой состоит из смеси сушеных ягод, ягодных листьев и воды. Всего пять обычных и не очень привычных рецептов.

Что входит в остальные рецепты, как правильно приготовить напиток для похудения и на чем основано его действие, читайте в полной версии материала «СЭ».