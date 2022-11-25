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Сегодня, 10:30

Нутрициолог поделилась идеями для полезных перекусов

Ольга Стрельникова
Фото Изображение от fahrwasser на Freepik
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Нутрициолог Ната Гончар в эксклюзивном материале для «СЭ» поделилась рецептами полезных перекусов. Как оказалось, таковыми могут быть и сэндвичи, если знать, какие ингредиенты сочетать.

Специалист предлагает перекусить сэндвичем с яйцом пашот, креветками и пюре из авокадо или бездрожжевым хлебом с форелью и зеленью. Можно абсолютно безопасно для здоровья и фигуры насладиться бутербродом из цельнозернового хлеба с печенью трески или приготовить тортилью из нутовой муки с овощами.


Рецепты полезных блюд вы найдете в полной версии материала в «СЭ».

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