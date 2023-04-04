Нутрициолог посоветовала россиянам не вестись на мифы насчет молочки и глютена

Нутрициолог Вероника Гусакова заявила, что исключать из рациона глютен и лактозу стоит только по назначению врача.

«Целиакия, или непереносимость глютена, — это хроническое генетическое заболевание, которым страдает 1% населения планеты. Для определения целиакии существует генетический анализ. У здоровых людей слизистая оболочка тонкого кишечника полностью расщепляет глютен и всасывает его составляющие. Склеивание ворсинок кишечника при употреблении глютена также является мифом. Для определения непереносимости лактозы также существует генетический тест. У большинства он выявит полную или частичную непереносимость. Не стоит этого бояться, ведь отказаться придется только от молока. Кисломолочные продукты и сыр содержат уже частично расщепленную бифидо- и лактобактериями лактозу и прекрасно усваиваются даже у людей с непереносимостью. В основе здорового образа жизни всегда должен стоять сбалансированный рацион. Исключать какие-то группы продуктов стоит только по медицинским показаниям и после консультации врача», — приводит слова Гусаковой Life.ru.