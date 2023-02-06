Нутрициолог предупредил, что попадающая в организм с морепродуктами ртуть выводится годами

Нутрициолог Алекс Целесте рассказал, что для выведения из организма попадающей с рыбой ртути нужно от 2 до 5 лет.

«Необходима комплексная нутрициологическая коррекция, то есть обеспечение организма функциональным питанием: правильное сочетание употребляемых белков и жиров, определенное количество воды, витамины и минералы (омега-3, витамин С, биофлавоноиды, витамин Е, витамины группы В, минералы — калий, магний, кремний и другие). Только в этом случае у организма появится ресурс для вывода тяжелых металлов. при детоксикации происходит повторная интоксикация, когда ртуть попадает в кровь, выводясь из тканей. Из-за этого у человека может временно ухудшиться состояние здоровья, появиться головокружение, утомляемость, судороги, тошнота и другие недуги. Решить эту ситуация может прием модифицированного цитрусового пектина — единственного гемосорбента, который способен улавливать тяжелые металлы в крови и удалять их из организма. При этом весь процесс выведения металлов должен проходить под контролем специалистов», — приводит слова Целесте Life.ru.