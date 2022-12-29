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Нутрициолог рассказала, чем чреват дефицит магния

Ольга Стрельникова
Утомившаяся женщина.
Фото Freepik/cookie_studio
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Нутрициолог Ната Гончар в эксклюзивном материале для «СЭ» рассказала, что недостаточное количество магния в рационе может привести не только к снижению иммунитета, но и нарушениям сна, повышенной тревожности, паническим атакам.

При дефиците этого микроэлемента ухудшается пищеварение и усвоение нутриентов — особенно витамина D. Низкий уровень магния провоцирует мышечные спазмы, головные боли, упадок сил и апатию. Также магний поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы и крайне важен в период беременности, благотворно влияет на развитие плода.

Какие продукты в рационе помогут восполнить дефицит магния в организме, читайте в полной версии материала в «СЭ».

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