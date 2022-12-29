Нутрициолог рассказала, чем чреват дефицит магния

Нутрициолог Ната Гончар в эксклюзивном материале для «СЭ» рассказала, что недостаточное количество магния в рационе может привести не только к снижению иммунитета, но и нарушениям сна, повышенной тревожности, паническим атакам.

При дефиците этого микроэлемента ухудшается пищеварение и усвоение нутриентов — особенно витамина D. Низкий уровень магния провоцирует мышечные спазмы, головные боли, упадок сил и апатию. Также магний поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы и крайне важен в период беременности, благотворно влияет на развитие плода.

Какие продукты в рационе помогут восполнить дефицит магния в организме, читайте в полной версии материала в «СЭ».