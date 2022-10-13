Нутрициолог рассказала, как избежать обезвоживания и защититься от вирусов осенью

Нутрициолог пояснила, зачем осенью пить стакан воды перед каждым приемом пищи.

Нутрициолог Елена Мановска дала рекомендацию в осенние-зимний период обязательно следить за количеством выпиваемой воды, которое должно быть не меньше полутора-двух литров без учета чая, кофе и других напитков. «На сухие слизистые вирусы садятся гораздо легче — в итоге возрастает риск заболеть, — информирует эксперт. Более того, осенняя хандра — тоже повод выпить чистой воды. Гормон стресса кортизол приводит к тому, что в коже хуже синтезируется гиалуроновая кислота — а именно гиалуроновая кислота удерживает жидкость в межклеточном пространстве и чем меньше этой кислоты, тем ткани остаются более сухие».

С приходом осени уменьшается количество потребляемой жидкости — не так жарко, меньше чувство жажды. При этом уже активно работают системы отопления, воздух в помещениях очень сухой. Если не выпивать достаточно чистой питьевой воды, страдать будут все системы организма. Поэтому Елена Мановска рекомендует выпивать два стакана воды натощак утром, а в течение дня принимать по стакану каждый раз перед едой или раз в полчаса по паре глотков.

Также нутрициолог отметила, что употребление воды с температурой примерно 40 градусов, близкой нашему организму, ускорит метаболизм, улучшит пищеварение и качество кожи.