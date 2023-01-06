Нутрициолог рассказала, как нельзя худеть

Некоторые способы помогут нажить проблем со здоровьем, а не избавиться от лишнего веса.

Нутрициолог Алена Денисова в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала, что бесполезным и вредным может оказаться экстренное похудение.

По словам специалиста, следует избегать усиленных тренировок, резкого снижения калорийности рациона, программ по очистке организма, отказа от жиров и разгрузочных дней. Последние, к слову, носят, в первую очередь, медицинский характер.

Почему подобные способы похудения неэффективны и нежелательны, как они влияют на организм, читайте в полной версии материала в «СЭ».

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