Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ЗОЖ
Новости
Статьи
Фото
Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 20:15

Нутрициолог рассказала, как по ногтям определить, каких веществ вам не хватает

Ольга Стрельникова
Фото unsplash.com/@scaitlin82
Telegram Дзен

Нутрициолог Ната Гончар в эксклюзивном материале для «СЭ» рассказала, что ногти состоят из кератина, воды, жиров и минералов. Нехватка любого из элементов будет заметна по их внешнему виду.

Нутрициолог Ната Гончар рекомендует обратить внимание на ногти. Если они слоятся, это говорит о дефиците магния, биотина и коллагена. Бледным и плоским ногтям не хватает железа. Отсутствие лунок может быть сигналом о ряде проблем — с головным мозгом, сосудами, желудочно-кишечным трактом или эндокринной системой, в зависимости от пальца, на котором они отсутствуют.

Бороздки вдоль ногтевой пластины указывают на нарушение работы щитовидной железы и системы пищеварения. Если они расположены поперек может быть нарушен углеводный обмен или присутствовать нехватка питательных веществ.

Что делать, если ногти крошатся или истончились, почему появляются заусенцы, о каких еще нарушениях в работе организма расскажет состояние ногтевых пластин, читайте в полной версии материала в «СЭ».

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днём!

0
Читайте также
Месси вытащил команду из пропасти. Но для фаворита игра Аргентины ужасна
Похищение сестры, нищее детство и побег от алиментов прямо во время матча. История героя ЧМ эквадорца Валенсии
Сбившая мать с детьми на тротуаре в Москве заявила, что потеряла сознание
Футболисты «Зенита» и «Спартака» устроили массовую драку на поле
Суд арестовал избившего соседа по салону самолета Москва – Петербург врача
Как спасают деревья в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Сомнолог назвала пять патологических состояний, при которых невозможно выспаться