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Сегодня, 13:00

Нутрициолог рассказала, как сделать селедку под шубой полезнее

Мария Гусева
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Нутрициолог Ольга Панова сообщила, что селедка под шубой станет гораздо полезнее, если при ее приготовлении отказаться от майонеза.

По словам врача, первое, что повлияет на калорийность блюда, может стать его уменьшенная порция. Также медик сообщила, что можно уменьшить количество майонеза в салате в два раза, и предложила еще один рецепт заправки для салата.

«Попробуйте вместо майонеза заправить нежирной сметаной + горчица + уксус (97,4 ккал) или творог мягкий + горчица (100 ккал). Это, конечно, будет другой вкус, но, может, он понравится вам еще больше», — цитирует Life.ru Панову.

Основной состав селедки под шубой нутрициолог менять не советует, ведь это будет «совсем другая история». Она предложила сделать рыбу под маринадом, которая благодаря наличию овощей увеличит количество клетчатки в организме и даст больше витаминов.

Источник: Life.ru
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