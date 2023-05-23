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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 10:30

Нутрициолог рассказала, когда для женщины нормально иметь «животик»

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Нутрициолог Вероника Гусакова рассказала, какие физиологический особенности женского организма делают нормальным накопления жира в области живота.

По словам специалиста, это связано с менструальным циклом, беременностью и деторождением.

«Основными гормонами являются эстроген и прогестерон, эти гормоны и влияют на формирование жировых тканей. Известное явление у девушек-спортсменок, когда при критическом снижении процента жира в организме пропадает менструация», — цитирует Гусакову Life.ru.

По словам нутрициолога нормой жира в женском организме является 17-30 процентов.

Источник: life.ru
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