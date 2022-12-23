Нутрициолог рассказала кому нельзя пить зеленый чай

Нутрициолог Ната Гончар в эксклюзивном материале для «СЭ» рассказала, что пользу зеленого чая могут нивелировать противопоказания к его применению. От употребления этого напитка лучше отказаться при гипертонии, глаукоме, беременным, людям с проблемами ЖКТ, нервным истощением, повышенной возбудимостью и в состоянии депрессии.

Из прочих минусов зеленого чая — снижение усвояемости железа, кальция, магния и фолиевой кислоты.

К чему может привести употребление зеленого чая вопреки противопоказаниям, и как его правильно пить здоровым людям, читайте в полной версии материала в «СЭ».

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