Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ЗОЖ
Новости
Статьи
Фото
Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 08:30

Нутрициолог рассказала о пользе зеленой гречки

Ольга Стрельникова
Фото Изображение от wirestock на Freepik
Telegram Дзен

Нутрициолог Анастасия Дубицкая в интервью «Кубанским Новостям» рассказала, что с возрастом организму сложнее справляться с высокими нагрузками, и предпочтительнее обычной гречки будет зеленая. «Конечно же, зеленая гречка — это не перекрашенная в зеленый цвет обычная гречка. Единственное, что ее отличает, — это отсутствие какой-либо обработки. То есть такую крупу при производстве не обжаривают. Зернышки гречихи просто очищают от жестких плодовых оболочек и сушат», — пояснила специалист.

По словам Анастасии Дубицкой, зеленая гречка отлично усваивается организмом. Она подходит даже для рациона детей и пожилых людей. Из-за минимальной обработки зеленая гречка содержит больше полезных микроэлементов и витаминов, в частности витамины группы В, железо и магний.

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Здоровье
Питание
0
Читайте также
«Вашингтон» обыграл «Эдмонтон» в матче НХЛ, у Овечкина «-1»
Психологические проблемы и личная драма. Биатлонистка Пипер погибла от несчастной любви
Захарова отреагировала на слова премьера Эстонии о беженцах с Украины
Politico раскрыла «взрывоопасную тему» в отношениях с Украиной
Анонсирована программа конференции GIC 2022 в Нижнем Новгороде
На какую помощь могут рассчитывать аграрии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Врач объяснил, из-за чего может случиться аппендицит