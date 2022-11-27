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Сегодня, 10:30

Нутрициолог рассказала о продуктах, богатых витаминами группы В

Ольга Стрельникова
Фото unsplash.com/@leti_kugler
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Нутрициолог Ната Гончар в эксклюзивном материале для «СЭ» рассказала, какие продукты в обилии содержат различные витамины группы В, необходимые для гармоничной работы всех систем нашего организма. Витамин В1, который улучшает настроение, мозговую деятельность, память, и внимание, замедляет старение, укрепляет кости и мышцы, содержат нежирная свинина, говяжьи почки и печень, гречка, овсянка, ржаной хлеб. Пиридоксин или витамин В6 укрепляет иммунитет, налаживает кровообращение и все прочие процессы в организме. Он есть в яйцах, крупах, орехах, пророщенных зернах пшеницы, бананах, лососе и субпродуктах. Цианокобаламин или витамин В12 улучшает метаболизм, им богаты сыр, творог, рыба, моллюски, мясо птицы и говядина.

Какие еще бывают витамины группы B, для чего они нужны, и какие продукты необходимо добавить в рацион, чтобы предотвратить их дефицит, читайте в полной версии материала в «СЭ».

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днём!

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