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Сегодня, 17:00

Нутрициолог рассказала о продуктах против изжоги

Специалист назвала три продукта, которые помогут избавиться от изжоги
Ольга Стрельникова
Изжога.
Фото Freepik/jcomp
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Нутрициолог Ната Гончар в эксклюзивном материале для «СЭ» рассказала, что избавиться от возникшей изжоги помогут мед манука, кинза и бананы.

Однако эксперт отметила, что лучше изначально не допускать ее появления. Для этого необходимо исключить из рациона некоторые продукты.

Какие продукты вызывают повышенную кислотность и провоцируют изжогу и какие меры стоит принять, если изжога все-таки возникла, читайте в полной версии материала в «СЭ».

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