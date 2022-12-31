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Сегодня, 13:30

Нутрициолог рассказала о традиционных новогодних блюдах

Ольга Стрельникова
Новогодний стол.
Фото Freepik/KamranAydinov
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Нутрициолог Наталья Эйшнер в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала, каким был новогодний стол в советское время и насколько отличались традиционные блюда. По словам специалиста, столы граждан Советского Союза в новогоднюю ночь также украшали оливье и селедка под шубой. Верхом гастрономического изыска была запеченная утка. Но вместо нее эксперт предложила запечь другое мясо, более комфортное для пищеварения, например, индейку.

Как сделать привычные новогодние салаты более легкими и оригинальными и не набрать лишних килограммов за праздничные дни, читайте в полной версии материала «СЭ».

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