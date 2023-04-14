Нутрициолог рассказала, от чего придется отказаться при похудении

Нутрициолог Марина Мельникова заявила, что при снижении веса нельзя есть обработанное мясо.

«Это мясо, которое было законсервировано путем засолки, вяления, ферментации или копчения. В качестве примера можно привести бекон, сосиски, хот-доги и мясные деликатесы. Подобная продукция обычно содержит много калорий и насыщенных жиров, что может затруднить процесс похудения. Употребление обработанного мяса также может повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и рака из-за нитратов и консервантов, используемых при его производстве. Фастфуд содержит избыток жира, сахара и натрия. В нем мало клетчатки и других необходимых питательных веществ. Употребление слишком большого количества таких блюд может привести к ожирению. Вы не только потребляете пустые калории, мешающие достичь ваших целей по снижению веса, но и потенциально вредные химические вещества. Употребление десертов может вызвать скачок уровня сахара в крови и привести к энергетическому спаду и ещк большему желанию есть. Кроме того, десерты часто содержат пустые калории с низкой питательной ценностью, поэтому они не помогут вам добиться ваших целей в области здоровья», — приводит слова Мельниковой Life.ru.