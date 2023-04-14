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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 22:16

Нутрициолог рассказала, от чего придется отказаться при похудении

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нутрициолог Марина Мельникова заявила, что при снижении веса нельзя есть обработанное мясо.

«Это мясо, которое было законсервировано путем засолки, вяления, ферментации или копчения. В качестве примера можно привести бекон, сосиски, хот-доги и мясные деликатесы. Подобная продукция обычно содержит много калорий и насыщенных жиров, что может затруднить процесс похудения. Употребление обработанного мяса также может повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и рака из-за нитратов и консервантов, используемых при его производстве. Фастфуд содержит избыток жира, сахара и натрия. В нем мало клетчатки и других необходимых питательных веществ. Употребление слишком большого количества таких блюд может привести к ожирению. Вы не только потребляете пустые калории, мешающие достичь ваших целей по снижению веса, но и потенциально вредные химические вещества. Употребление десертов может вызвать скачок уровня сахара в крови и привести к энергетическому спаду и ещк большему желанию есть. Кроме того, десерты часто содержат пустые калории с низкой питательной ценностью, поэтому они не помогут вам добиться ваших целей в области здоровья», — приводит слова Мельниковой Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1572377
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