Нутрициолог рассказала россиянам, что есть и пить, чтобы подготовиться к лету

Нутрициолог Елена Свиридова посоветовала заменить сахар на фрукты перед летним сезоном.

«Шпинат, рукола, латук, айсберг — все эти виды салатов, без сомнений, помогут укрепить организм перед началом летнего сезона. В салате содержится огромное количество витаминов, которое влияет на весь организм. А еще при помощи салата можно готовить много различных блюд. Перед началом летнего сезона ваш организм может немного обезвоживаться. Постарайтесь увеличить норму питьевой воды в день. Вода поможет вам избавиться от всех шлаков и токсинов в организме, а также и подготовить ваше тело к летнему сезону. Ученые выяснили, что на солнце надо пить чуть больше воды, чем обычно. Поэтому лучше заняться этим заранее», — приводит слова Свиридовой Life.ru.