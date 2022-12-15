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15 декабря, 12:35

Нутрициолог рассказала, стоит ли есть, если нет аппетита

Ольга Стрельникова
Фото ru.freepik.com
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Нутрициолог Лидия Квашнина в эксклюзивном интервью для «СЭ» рассказала, что аппетит может отсутствовать из-за депрессии или стресса, дефицита витаминов и микроэлементов, интоксикации организма, эндокринных или онкозаболеваний. Может не хотеться есть при простуде и инфицировании дыхательных путей. Отсутствие аппетита случается в первом триместре беременности при токсикозе.


В каких случаях пропажа аппетита — опасный сигнал, требующий обращения к врачу, а когда его можно пробудить самостоятельно и как, читайте в полной версии материала в «СЭ».

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Здоровье
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