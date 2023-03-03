Офтальмохирург назвала 5 ошибок, которые приводят к ухудшению зрения

Врач Татьяна Фадейкина заявила, что к ухудшению зрения могут привести неправильное ношение линз и очки без УФ-фильтра.

«Чаще всего современные пациенты жалуются на ухудшение зрения именно из-за длительного нахождения за компьютером или гаджетом. В данном случае очень важно соблюдать режим отдыха. При длительной работе за компьютером необходимо делать перерывы, а также время от времени стараться смотреть вдаль и фокусироваться на предметах, которые находится на дальнем расстоянии. При использовании линз увеличивается риск занесения инфекции в глаза, так как это изделие находится в непосредственной близости к роговице. Поэтому важно помнить о правилах их применения: нельзя использовать линзы дольше положенного срока, менять линзы с левой на правую и наоборот, засыпать в них, забывать менять раствор или использовать несколько дней один и тот же, а также надевать линзы грязными руками», — приводит слова Фадейкиной Life.ru.

Она также отметила, что занятие любой любой деятельностью, связанной с мелкой моторикой, в помещении с плохим освещением способствует чрезмерному перенапряжению зрения, так как глаза стараются сфокусироваться на предмете, а отсутствие света этот процесс усложняет.

«При выборе солнцезащитных очков очень важно отдавать предпочтение моделям с УФ-фильтрами. Отсутствие защиты, некачественные очки и просто прямые лучи солнца могут не только повредить сетчатку глаза, но и в последующем инициировать катаракту. Банальное желание почесать глаза грязными руками способно спровоцировать попадание микробов на внутреннюю часть глаза и вызвать воспаление, что в последующем может сказаться на качестве зрения», — добавила Фадейкина.