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Стиль жизни и ЗОЖ

16 мая, 20:48

Офтальмолог Киселе заявил, что не все «темные» очки защищают от солнечных лучей

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Офтальмолог Анастасия Киселе заявил, что не все «темные» очки защищают от солнечных лучей.

«Солнцезащитные очки всегда необходимо использовать, когда стоит ясная, безоблачная погода. Но не стоит забывать о том, что УФ-лучи могут проникать даже в облачную погоду, особенно в южных широтах. Перед выходом на улицу, помимо мониторинга температуры, сейчас стало возможным узнать значение УФ-индекса (он показывает активность солнца и это дает понимание о «вредности» солнечных лучей). Мы рекомендуем подбирать солнцезащитные очки только в специализированных оптиках. Зачастую в них установлены приборы, которые могут наглядно показать наличие или отсутствие УФ-защиты», — приводит слова Киселе Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1579729
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