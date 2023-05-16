Офтальмолог Киселе заявил, что не все «темные» очки защищают от солнечных лучей

Офтальмолог Анастасия Киселе заявил, что не все «темные» очки защищают от солнечных лучей.

«Солнцезащитные очки всегда необходимо использовать, когда стоит ясная, безоблачная погода. Но не стоит забывать о том, что УФ-лучи могут проникать даже в облачную погоду, особенно в южных широтах. Перед выходом на улицу, помимо мониторинга температуры, сейчас стало возможным узнать значение УФ-индекса (он показывает активность солнца и это дает понимание о «вредности» солнечных лучей). Мы рекомендуем подбирать солнцезащитные очки только в специализированных оптиках. Зачастую в них установлены приборы, которые могут наглядно показать наличие или отсутствие УФ-защиты», — приводит слова Киселе Life.ru.