Офтальмолог назвала 5 причин покраснения глаз

Хирург-офтальмолог, лазерный хирург Светлана Миргородская назвала 5 причин покраснения глаз.

«Наиболее частые причины покраснения — это воспалительные поражения глаз — бактериальные/вирусные/грибковые конъюнктивиты, кератиты, иридоциклиты», — приводит Life.ru слова Миргородской.

По словам эксперта, сезонное покраснение, сопровождающееся зудом, как правило, связано с аллергическим конъюнктивитом, а покраснение исключительно к концу рабочего дня в сочетании с усталостью или ощущением «песка» в глазах — с синдромом сухого глаза.

Офтальмолог добавила, что что при резко возникшем покраснении, которому сопутствуют боль в глазу и слезотечение, можно подозревать попадание инородного тела в конъюнктивальный мешок или на роговицу. Резкое покраснение глаза в сочетании с болью в соответствующей половине головы, плече и тошнотой могут быть проявлениями острого приступа глаукомы.

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