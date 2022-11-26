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26 ноября, 14:30

Офтальмолог назвала 5 причин покраснения глаз

Иван Торопцев
Корреспондент
Прием у офтальмолога.
Фото Global Look Press
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Хирург-офтальмолог, лазерный хирург Светлана Миргородская назвала 5 причин покраснения глаз.

«Наиболее частые причины покраснения — это воспалительные поражения глаз — бактериальные/вирусные/грибковые конъюнктивиты, кератиты, иридоциклиты», — приводит Life.ru слова Миргородской.

По словам эксперта, сезонное покраснение, сопровождающееся зудом, как правило, связано с аллергическим конъюнктивитом, а покраснение исключительно к концу рабочего дня в сочетании с усталостью или ощущением «песка» в глазах — с синдромом сухого глаза.

Офтальмолог добавила, что что при резко возникшем покраснении, которому сопутствуют боль в глазу и слезотечение, можно подозревать попадание инородного тела в конъюнктивальный мешок или на роговицу. Резкое покраснение глаза в сочетании с болью в соответствующей половине головы, плече и тошнотой могут быть проявлениями острого приступа глаукомы.

Ранее офтальмолог Эльвира Сюняева рассказала о правилах использования контактных линз.

Источник: https://life.ru/p/1541570
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