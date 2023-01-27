Офтальмолог объяснил, как защитить глаза при постоянной работе за компьютером

Сегодня, 23:00
Специалист центра офтальмологии МЕДСИ Артем Фокин дал советы, как защитить глаза, если работа за компьютером занимает большую часть дня.
«Существует универсальное правило «20-20-20»: каждые 20 минут необходимо делать короткий перерыв на 20 секунд и смотреть вдаль на расстояние не менее 20 футов (примерно шесть метров). В некоторых крупных офисах, где компании заботятся о здоровье глаз своих сотрудников, на компьютерах стоят специальные приложения, которые каждые 20 минут ненадолго выключают экран. Подобные виджеты можно установить на свой компьютер или телефон, чтобы контролировать экранное время», — приводит слова офтальмолога Life.ru.
К раздражению слизистой глаз также приводит работа кондиционеров и сухой воздух в помещении во время отопительного сезона.
«Если есть возможность поставить рядом с рабочим местом портативный увлажнитель воздуха, глаза скажут вам только спасибо. Что касается приема витаминов для глаз, с точки зрения современных представлений нет ничего лучше полноценного и разнообразного питания. Определить потребность в тех или иных витаминах и лекарствах может только доктор на приеме», — объяснил Фокин.
Также обязательно стоит посетить офтальмолога, если появились трудности при фокусировке зрения, «мушки», «пелена» перед глазами и прочие неприятные симптомы.