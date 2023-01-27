Офтальмолог объяснил, как защитить глаза при постоянной работе за компьютером

Специалист центра офтальмологии МЕДСИ Артем Фокин дал советы, как защитить глаза, если работа за компьютером занимает большую часть дня.

«Существует универсальное правило «20-20-20»: каждые 20 минут необходимо делать короткий перерыв на 20 секунд и смотреть вдаль на расстояние не менее 20 футов (примерно шесть метров). В некоторых крупных офисах, где компании заботятся о здоровье глаз своих сотрудников, на компьютерах стоят специальные приложения, которые каждые 20 минут ненадолго выключают экран. Подобные виджеты можно установить на свой компьютер или телефон, чтобы контролировать экранное время», — приводит слова офтальмолога Life.ru.

К раздражению слизистой глаз также приводит работа кондиционеров и сухой воздух в помещении во время отопительного сезона.

«Если есть возможность поставить рядом с рабочим местом портативный увлажнитель воздуха, глаза скажут вам только спасибо. Что касается приема витаминов для глаз, с точки зрения современных представлений нет ничего лучше полноценного и разнообразного питания. Определить потребность в тех или иных витаминах и лекарствах может только доктор на приеме», — объяснил Фокин.

Также обязательно стоит посетить офтальмолога, если появились трудности при фокусировке зрения, «мушки», «пелена» перед глазами и прочие неприятные симптомы.