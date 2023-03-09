Офтальмолог объяснила, почему при плохом зрении нельзя ходить без очков

Врач Светлана Миргородская заявила, что игнорирование очков при проблемах со зрением лишь усугубит ситуацию.

«Существуют разные типы нарушений рефракции, при которых человек нуждается в очках. Речь, в частности, идет о миопии (близорукость) и пресбиопии (возрастная дальнозоркость). Если у пациента миопия, то при работе вблизи очки можно снимать, а вот уже при нагрузке вдаль требуется постоянное их ношение. В противном случае из-за чрезмерного напряжения в мышцах глаза будет нарушаться кровоснабжение и, как следствие, зрение постепенно ухудшится. Но существуют дефокусные, перифокальные и мультифокальные очки, которые дают возможность смотреть на разные расстояния без напряжения, это защищает глаза от нагрузки и тормозит прогрессирование близорукости. Их можно и нужно носить постоянно», — приводит слова Миргородской Life.ru.