Офтальмолог опровергла миф о том, что людям нужен перерыв при ношении очков

Врач-офтальмолог Дарья Барышникова опровергла миф о том, что людям нужен перерыв при ношении очков.

Как пояснила специалист, никакой атрофии мышц из-за ношения очков не происходит, в то время как отказ от них, наоборот, вызывает сильное напряжение, вследствие которого могут появиться и дополнительные неприятные симптомы.

«Если пренебрегать постоянным ношением или использовать очки лишь периодически, есть риск усугубления состояния зрительных функций. У ребенка могут появиться косоглазие, нарушение бинокулярного зрения, ухудшение зрения. Поэтому в таких случаях очки снимаются лишь на период сна», — приводит слова Барышниковой Life.ru.

Если говорить о взрослом пациенте, то здесь очки можно использовать по необходимости, если у него имеются миопия (близорукость) или гиперметропия (дальнозоркость) слабой степени. В этом случае их можно постоянно не носить, а надевать, лишь когда требуется высокая острота зрения вдаль, например за рулем или в кинотеатре.

«У людей после 40 лет наблюдается снижение зрения вблизи — при чтении, рукоделии и работах на минимальных дистанциях, это называется «пресбиопия», в таких случаях назначаются очки, но только при вышеуказанной зрительной нагрузке, так как при взгляде на более дальние дистанции зрение будет хуже, чем без очков, именно поэтому наши мамы и бабушки, например, при вышивании смотрят вдаль поверх очков или сдвинув их на нос», — отметила Барышникова.