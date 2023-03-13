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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 20:55

Офтальмолог перечислила главные правила для сохранения молодости глаз

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Офтальмолог Анна Корниенко заявила, что неправильно обустроенное рабочее место пагубно влияет на зрение.

«Источник основного света в помещении должен быть расположен на потолке, а дополнительного — на столе. Чтобы глаза меньше напрягались и не уставали при чтении книг, текст нужно держать на расстоянии не менее 30 сантиметров. А ограничить зрительную нагрузку можно, если каждые 20 минут работы делать перерыв, во время которого 20 секунд смотреть вдаль на расстояние 20 футов (шесть метров). Зрительная нагрузка детсадовцев не должна превышать 40 минут, школьников — 50, подростков старше 14 лет — 90, взрослых — 100. Стоит отказаться от контактных линз, если предстоит долгая работа за монитором, и отдать предпочтение очкам. При ощущениях сухости, песка или чего-то постороннего в глазах стоит воспользоваться увлажняющими каплями. Еще нельзя пользоваться гаджетами за два часа до сна, а при солнечной погоде стоит носить солнцезащитные очки. Также рекомендуется не менее 90 минут уделять прогулкам и занятиям спортом на улице, есть шиповник, черную смородину, петрушку, хрен и красный перец, богатые витамином С», — приводит слова Корниенко Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1564795
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