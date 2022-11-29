Офтальмолог перечислила симптомы, которые могут предшествовать потере зрения

Кандидат медицинских наук Евгения Крупина перечислила симптомы, которые могут предшествовать потере зрения.

«Самые распространенные симптомы — снижение остроты зрения, мелькание «мушек», «искр», «вспышек», «молний» и так далее, изменение поля зрения (появление «занавески»), пелена перед глазами. Отслойка сетчатки не проходит самостоятельно. Чтобы избежать потери зрения и серьезных осложнений, необходимо обратиться к врачу при первых симптомах», — приводит Life.ru слова Крупиной.

Эксперт посоветовала пройти полное офтальмологическое обследование при подозрении на отслоение сетчатки. Если патология обнаружится, необходимо срочное хирургическое вмешательство.

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