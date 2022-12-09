Офтальмолог рассказала, когда можно вернуться к занятиям спортом после лазерной коррекции зрения

Врач-офтальмолог Олеся Шушук сообщила, когда пациентам после лазерной коррекции зрения можно вернуться к занятиям спортом. Специалист отметила, что длительность реабилитации зависит от выбранного метода оперативного вмешательства.

По ее словам, после хирургической операции LASIK, при которой во время процедуры создается роговичный лоскут, лучше отложить занятия спортом минимум на месяц.

«Другие лазерные коррекции, такие как Femto LASIK и SMILE, имеют более короткое время восстановления, а значит, и к спорту вы вернетесь быстрее. При Femto LASIK ограничения накладываются до двух-трех недель, при SMILE — одна-две недели. Тем не менее необходимо учитывать вид спорта. Для тех, кто занимается йогой или пилатесом, вы можете продолжить занятия через неделю после лечения. Вы также можете возобновить бег трусцой и другие легкие физические нагрузки», — цитирует Life.ru Шушук.

Врач подчеркнула, что после любого типа коррекции зрения необходимо подождать 12 недель, прежде чем возобновлять деятельность, при которой глаза будут подвергаться сильному давлению. Это относится к подводному плаванию с аквалангом и прыжкам с парашютом.