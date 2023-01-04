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Сегодня, 23:00

Офтальмолог рассказала, кому необходимо носить солнцезащитные очки даже зимой

Ольга Стрельникова
Девушка в солнцезащитных очках.
Фото Freepik/kroshka_nastya
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Врач-офтальмолог Мария Воробьева в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала, что солнечные очки могут пригодиться даже зимой, несмотря на умеренную активность солнца.

К примеру, людям, имеющим соответствующие показания (операция по удалению катаракты), необходимо защищать глаза от яркого света круглогодично. Но и людям без офтальмологических проблем необходимо защищать зрение в зимнее время, когда много снега — он отражает и приумножает опасные UV-излучения. Поэтому плотные солнечные очки обязательно носить в горах.

Как правильно выбрать солнцезащитные очки для зимы и не только, читайте в полной версии материала в «СЭ».

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