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24 ноября, 13:45

Офтальмолог рассказала о правилах использования контактных линз

Ольга Стрельникова
Как пользоваться линзами.
Фото Изображение от rawpixel.com на Freepik
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Врач-офтальмолог НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Эльвира Сюняева рассказала aif.ru, что прежде всего контактные линзы должны не иметь противопоказаний для носки, быть правильно подобранными и соответствовать остроте зрения. «Специалист оценит состояние глазного дна, определит патологию, нуждающуюся в коррекции: близорукость или дальнозоркость — и на основании этих данных сможет правильно выбрать подходящие линзы с учетом их силы», — объяснила офтальмолог.

Перед применением контактных линз Эльвира Сюняева советует внимательно прочитать инструкцию к ним. При установке и снятии линз важно соблюдать гигиену — тщательно мыть руки с мылом, вытирая их затем неворсистым полотенцем.

Периодически линзы и контейнер для них нужно очищать с помощью дезинфицирующего раствора. По словам специалиста, заниматься спортом в линзах можно, но не стоит в них плавать и купаться — после попадания воды в глаза их придется заменить, чтобы избежать развития патогенной среды. Также необходимо соблюдать срок ношения контактных линз.

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