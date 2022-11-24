Около половины россиян проверяют в интернете поставленный врачом диагноз

Большая часть жителей России не доверяют диагнозам, которые им ставят врачи, и стараются их перепроверять в сети или же консультируются сразу у нескольких специалистов. Такие данные опроса компании «Про бренд» оказались в распоряжении Life.ru.

Согласно результатам исследования, 44 процента граждан проверяют диагноз и назначенные лекарства в интернете, еще 21 процент участников опроса предпочитают обследоваться у нескольких докторов и лишь после этого принимать решение о дальнейшем лечении. Полностью доверяют врачам только 18 процентов респондентов, а 17 процентов — лишь некоторым специалистам.

Отметим, что опрос проводился в ноябре этого года в 42 регионах России. Участие в нем приняли 1220 человек в возрасте от 18 лет.