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Омич заработал инфаркт после того, как отжался 239 раз
Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 11:28

1 мин.

Омич заработал инфаркт после того, как отжался 239 раз

Алина Савинова
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У мужчины из Омска случился инфаркт во время выполнения отжиманий, сообщает портал omsk.top24.

Омич поспорил с другом, что сможет отжаться 240 раз, но на цифре 239 почувствовал себя плохо. Его доставили в местную больницу, где провели стентирование коронарных артерий. После того как пациент прошел курс лечения и реабилитации, его выписали домой.

«Дело в том, что физические нагрузки высокой интенсивности — это всегда стресс для организма. Слишком большое напряжение нарушает обмен веществ в клетках сердца и сосудов, сосуды сужаются, возникает кислородное голодание сердечной мышцы, из-за чего и происходит инфаркт миокарда», — заявила завотделением кардиологии БСМП №1 Ольга Швед.

Отмечается, что у мужчины впервые прихватило сердце. Ранее он не испытывал проблем со здоровьем и занимался спортом.

Источник: omsk.top24.news
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