Онколог перечислил малозаметные и неожиданные предвестники рака кожи

Онколог Дмитрий Решетов заявил, что «кофейные» пятна на коже могут быть первыми предвестниками рака.

«Именно кофейные пятна на коже могут быть первыми предвестниками рака. Необходимо внимательно относиться к мелким, не заживающим в течение длительного времени повреждениям кожи. Хронические ранки могут возникнуть в результате постоянных раздражений и травм, например, от неудобных предметов одежды. Они могут быть и причиной, и признаком заболевания. Их наличие — повод обратиться к терапевту, который может направить к дерматологу. Тревожным сигналом является также и появление узелков на коже. Чаще всего небольшие — один-два миллиметра, но сами по себе они не проходят, а могут быть ликвидированы только через лечение. К сожалению, очень часто бывает так, что после неправильной диагностики и, как следствие, неверного подхода при хирургическом удалении опухоли рак кожи не проходит, а, напротив, становится больше и агрессивнее. Поэтому еще одна рекомендация: не допускать удаления любого новообразования на коже без морфологического исследования, включая анализ на гистологию, — только в этом случае может быть правильно установлен диагноз», — приводит слова Решетникова Life.ru.