Онколог перечислил малозаметные и неожиданные предвестники рака кожи

Сегодня, 17:05
Онколог Дмитрий Решетов заявил, что «кофейные» пятна на коже могут быть первыми предвестниками рака.
«Именно кофейные пятна на коже могут быть первыми предвестниками рака. Необходимо внимательно относиться к мелким, не заживающим в течение длительного времени повреждениям кожи. Хронические ранки могут возникнуть в результате постоянных раздражений и травм, например, от неудобных предметов одежды. Они могут быть и причиной, и признаком заболевания. Их наличие — повод обратиться к терапевту, который может направить к дерматологу. Тревожным сигналом является также и появление узелков на коже. Чаще всего небольшие — один-два миллиметра, но сами по себе они не проходят, а могут быть ликвидированы только через лечение. К сожалению, очень часто бывает так, что после неправильной диагностики и, как следствие, неверного подхода при хирургическом удалении опухоли рак кожи не проходит, а, напротив, становится больше и агрессивнее. Поэтому еще одна рекомендация: не допускать удаления любого новообразования на коже без морфологического исследования, включая анализ на гистологию, — только в этом случае может быть правильно установлен диагноз», — приводит слова Решетникова Life.ru.