Онколог предупредил о неожиданных симптомах рака

Врач-онколог, кандидат медицинских наук Антон Ильин в интервью «Газете.ру» сообщил, что резкое изменение веса и длительное время удерживающаяся повышенная температура могут оказаться симптомами рака. Онкологические заболевания зачастую сопровождают весьма неочевидные симптомы.

«Потеря веса при онкологии называется раковой кахексией. Снижение веса в этом случае происходит из-за того, что раковые клетки размножаются очень быстро, на это им требуется много энергии», — пояснил медик. Устойчивое повышение температуры более 37°С может быть признаком рака крови, если не отмечено иных причин.

Также Антон Ильин обратил внимание, что о развитии онкологии может сигнализировать бледность кожных покровов, выпадение волос и ломкость ногтей. Сочетание этих признаков — показатель интоксикации организма продуктами жизнедеятельности раковых клеток.