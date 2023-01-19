Онколог рассказала, в каких случаях герпес может быть тревожным симптомом

Заведующая отделением общей онкологии и реконструктивно-пластической хирургии Елена Батухтина сообщила, что хронические незаживающие язвы, вызванные вирусом простого герпеса, могут быть признаком синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИДа) или злокачественной опухоли. Врач сообщила, как отличить герпес от более серьезных заболеваний.

«Более простой и быстрый способ — это соскоб, — цитирует Life.ru Батухтину. — Врач специальным инструментом скоблит поверхность новообразования и переносит полученный материал на стекло, которое потом направляется в цитологическую лабораторию. Результат, как правило, можно получить в течение одних-трех суток. Более длительный по времени, но и более информативный способ — это биопсия. Хирург под местной анестезией вырезает или отщипывает кусочек ткани от 0,2 до 0,5 см и направляет на гистологическое исследование. Результат готовится от трех до 14 рабочих дней».

По словам врача, качественно выполнить биопсию или соскоб новообразования может только онколог. Своевременная диагностика онкологических заболеваний позволяет обеспечить эффективность противоопухолевого лечения.

Своевременное обращение к онкологу позволяет обеспечить эффективность лечения и предотвращение возникновения злокачественных опухолей.