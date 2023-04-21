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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 16:43

Онколог заявил, что рак груди на ранних стадиях не дает знать о себе через боль

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Онколог Владимир Воротников заявил, что рак груди на ранних стадиях не дает знать о себе через боль.

«Если образование начинает расти или менять форму, если в роду по линии матери и отца были злокачественные опухоли молочных желез или рака яичников, то женщина могла унаследовать генетическую мутацию. В таких случаях фиброаденому, как правило, рекомендуется удалять даже молодым девушкам до 25 лет. Порой пациентки совершают роковую ошибку: не получают результатов гистологического исследования после удаления фиброаденомы, тогда как обязательно нужно получить анализы и убедиться, что образование было действительно доброкачественным», — приводит слова Воротникова Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1573426
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