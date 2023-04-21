Онколог заявил, что рак груди на ранних стадиях не дает знать о себе через боль

Онколог Владимир Воротников заявил, что рак груди на ранних стадиях не дает знать о себе через боль.

«Если образование начинает расти или менять форму, если в роду по линии матери и отца были злокачественные опухоли молочных желез или рака яичников, то женщина могла унаследовать генетическую мутацию. В таких случаях фиброаденому, как правило, рекомендуется удалять даже молодым девушкам до 25 лет. Порой пациентки совершают роковую ошибку: не получают результатов гистологического исследования после удаления фиброаденомы, тогда как обязательно нужно получить анализы и убедиться, что образование было действительно доброкачественным», — приводит слова Воротникова Life.ru.