Онкологи напомнили о факторах развития рака груди

Врачи-онкологи назвали факторы, способствующие развитию онкологии молочных желез.

В честь прошедшего всемирного дня борьбы с раком груди онкологи напомнили, что его развитию могут способствовать поздние роды или их отсутствие, отказ от грудного кормления, наследственные мутации генов BRCA1 и BRCA2. «Если у женщины первая менструация началась до 11 лет или закончилась после 55 лет, нужно также пристальное внимание», — напоминает репродуктолог Арпине Торосян в интервью Daily Moscow.

Рак — одно из тех заболеваний, которое важно вовремя обнаружить. Поэтому крайне необходимо проводить регулярный самоосмотр путем пальпации, прощупывания, посещать маммолога и гинеколога, делать УЗИ молочных желез и маммографию.

Также весьма эффективно покажет предрасположенность к данному заболеванию анализ крови на онкомаркеры.