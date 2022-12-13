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Сегодня, 13:00

Опрос показал, какая группа россиян чаще страдает бессонницей

Иван Торопцев
Корреспондент
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Молодые люди от 23 до 34 лет чаще всего страдают бессонницей, сообщает Life.ru со ссылкой на исследование сервиса СБЕР ЕАПТЕКА.

По результатам опроса выяснилось, что среди россиян наибольшее число обратившихся к сомнологам за последний год — люди в возрасте от 23 до 34 лет (22 процента). Немного реже на проблемы со сном жалуются люди в возрасте от 45 до 60 лет (19 процентов) и от 35 до 44 лет (18 процентов).

Самый здоровый сон оказался у молодых людей от 18 до 24 лет (12 процентов).

Ранее руководитель Центра сомнологии Клинико-диагностического центра Татьяна Сурненкова перечислила пять патологических состояний, при которых невозможно выспаться.

Источник: https://life.ru/p/1545248
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