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10 ноября, 15:30

Опрос показал, какие БАДы популярны у россиян осенью, и это не витамин С

Иван Шитик
Корреспондент
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В октябре этого года самыми популярными биологически активными добавками (БАД) у россиян стали те, что способствуют улучшению пищеварительной системы. Согласно результатам опроса, проведенного сервисом правильного питания Level Kitchen, в этом месяце такие препараты входили в каждый четвертый заказ.

Так, в топе оказались препараты для желудочно-кишечного тракта (31% роста от месяца к месяцу). Вторыми по популярности стали препараты для коррекции веса (20% роста). Тройку лидеров продаж замыкают БАДы для улучшения метаболизма (16%).

Согласно результатам исследования, 51% опрошенных признались в увеличении количества принимаемых БАДов. Из них 34% делают это последние полгода, а 21% — последние два года. Позитивное влияние БАДов на здоровье отметили 59% респондентов. Из них 36% отметили общее улучшение самочувствия, 18% — снижение утомляемости, 13% — укрепление волос, 10% — снижение интенсивности заболеваемости, 8% — налаживание режима сна, 5% — нормализацию пищеварения, а также 4% — эмоциональный подъем.

Чаще всего принимать БАДЫ люди решали сами — в 32% случаев. Еще 30% опрошенных прислушались к советам врачей, 25% — к рекомендациям от друзей и знакомых. В Интернете о БАДах узнали 7%, от личного тренера — 6%, по 2% отреагировали на советы блогеров и селебрити, а также подверглись влиянию рекламы.

Источник: https://life.ru/p/1537857
Здоровье
Питание
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