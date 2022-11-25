Опрос показал отношение россиян к профилактическим медосмотрам

Около 81 процента россиян прислушиваются к рекомендациям Минздрава РФ и регулярно проходят профилактические медицинские осмотры, сообщает Life. Результаты получены на основании опроса специалистов платформы «Авито. Работа».

Минздрав РФ рекомендует проходить диспансеризацию раз в три года людям в возрасте 18-39 лет и ежегодно — с 40 лет.

Исследование показало, что больше четверти опрошенных в возрасте от 18 до 40 лет придерживаются графика раз в полгода-год.

72 процента сотрудников сообщили, что работодатели поддерживают их в прохождении профилактических медицинских осмотров, оплачивая необходимые услуги и обследования (31 процент), оформляя направления и документы для поликлиник и предоставляя дополнительный выходной день (по 28 процентов). Еще 12 процентов работодателей приглашают врачей на предприятие или в офис.