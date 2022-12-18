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Сегодня, 16:20

Ортопед назвал признаки плоскостопия

Ольга Стрельникова
Фото Racool_studio, freepik.com
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Травмотолог-ортопед Михаил Игнатов в эксклюзивном материале для «СЭ» рассказал, что к симптомам плоскостопия относятся боль, усталость и тяжесть в ногах даже после незначительных нагрузок, натоптыши, проблемы с осанкой и походкой, неравномерно стертый каблук, а также неравномерный отпечаток стопы на стельке. Врач отметил, что проблему плоскостопия можно решить.

Как плоскостопие влияет на здоровье и самочувствие, и как происходит лечение, читайте в полной версии материала в «СЭ».

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Здоровье
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