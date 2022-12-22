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Сегодня, 01:00

Ортопед назвала последствия постоянного ношения обуви на высоком каблуке

Ольга Стрельникова
Фото Freepik/senivpetro
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Врач — травматолог-ортопед Антонина Завадская в эксклюзивном материале для «СЭ» рассказала, что любовь прекрасного пола к высоким каблукам приводит к множеству проблем, включая боли в спине и коленях, деформацию стоп и пальцев, плоскостопие и натоптыши. В более длительной перспективе, по мнению эксперта, это грозит артритом и артрозом.

Чем еще опасна обувь на высоких каблуках и как минимизировать вред от них, читайте в полной версии материала в «СЭ».

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

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