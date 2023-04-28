Ортопед Рязанцев назвал самые частые травмы россиян в майские праздники

Ортопед Михаил Рязанцев назвал самые частые травмы россиян в майские праздники.

«На природе велик шанс получить травму, ушиб, растяжение и даже перелом. Чаще всего травмам подвержен связочный аппарат крупных суставов верхних конечностей (плечевых и лучезапястных) и нижних конечностей (коленных и голеностопных). Самой легкой травмой является ушиб, который можно предотвратить, нося удобную и нескользящую обувь, необходимую защиту, смотря под ноги и соблюдая технику безопасности. Майские праздники могут обернуться растяжением связок. Во избежание рекомендуется делать разминку перед физическими упражнениями, соблюдать аккуратность на природе и подкреплять мышцы правильным питанием. Третья «майская» травма — перелом, возникающий при слишком больших нагрузках на связки и инстинктивном падении: выставлении руки вперед и приземлении на ногу. Попробуйте сгруппироваться: притяните подбородок к груди, уберите кисти рук к животу, а локти прижмите к бокам. Выдвиньте плечи вперед и держите ноги вместе. Главное, не бойтесь травмы заранее!» — приводит слова Рязанцева Life.ru.