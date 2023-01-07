Педагог объяснила, как обезопасить детей во время новогоднего отдыха

Педагог, эксперт по девиантному поведению Анастасия Ковалева в беседе с News.ru рассказала, что не стоит оставлять ребенка одного на ледяных горках, где много людей, деревьев и столбов. Также небезопасно позволять игры возле проезжей части, прыжки с высоты в сугробы, катание на санках лежа на животе.

«Если ребенок хочет покататься на санках или ледянках, не водите его на горку в людных местах, а также где много деревьев, столбов, пней и прочих препятствий. Также спуск не должен пересекать проезжую часть, не разрешайте чаду играть около дороги — это и летом опасно, а зимой тормозной путь автомобиля еще длиннее. Не разрешайте кататься на животе на ледянке или санках — ребенок может повредить лицо, зубы, травмировать челюсть. Кроме того, если детей много, опасно привязывать санки друг к другу», — пояснила эксперт.

Педагог посоветовала родителям обратить внимание ребенка, что при игре в снежки нельзя бросать ими сильно, тем более в лицо. Небезопасно строить глубокие туннели из снега — они могут обвалиться и привести к несчастному случаю.

По словам Анастасии Ковалевой, зимой необходимо особенно тщательно подбирать одежду и обувь ребенку. Одежда должна быть комфортной, не сковывающей движения, достаточно теплой, но чтобы в ней не было жарко. Обувь подойдет удобная, с рельефной или шипованной подошвой, она поможет избежать скольжения.