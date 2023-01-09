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Сегодня, 16:35

Педиатр дала простые советы, как защитить ребёнка от вирусов

Иван Шитик
Корреспондент
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Врач-педиатр для детей и подростков Ольга Татаркина рассказала, как защитить ребенка от вирусов.

Самое важное — предотвратить контакт детей с болеющими людьми. Поэтому лучше воздержаться в сезон простуд от посещения массовых мероприятий и по возможности не пользоваться общественным транспортом.

«Важно, чтобы взрослые члены семьи, контактирующие с ребенком, пользовались маской в общественных местах и соблюдали такие простые меры защиты, как мытье рук с мылом, при необходимости обработка рук дезинфицирующими средствами. Это необходимо для того, чтобы не заболеть и не заразить ребенка», — пояснила собеседница Life.ru.

Вернувшись домой, нельзя сразу обнимать малыша, нужно вымыть руки, переодеться в домашнюю одежду, посоветовала медик.

«Необходимо обеспечить больного отдельной посудой, предметами ухода, осуществлять частое проветривание и влажную уборку помещения с помощью имеющихся бытовых моющих и дезинфицирующих средств. Посуду, используемую больным, необходимо кипятить или обрабатывать дезинфицирующими средствами в специальной емкости», — добавила Татаркина.

По ее словам, ребенка нужно просить мыть руки после каждого контакта с инфицированным родителем. А последний не должен забывать носить маску даже дома и менять ее каждые два часа. Татаркина заверила, что не заболеть малышу помогут витамины (особенно витамин D), а также полноценное сбалансированное питание. Нельзя допускать пассивного курения, что очень вредно для детского организма, нужно побольше гулять, проветривать комнаты, проводить закаливание (в разумных пределах) и, конечно, не забывать про вакцинацию от гриппа. Из окружения детей-аллергиков нужно исключить причинно-значимые аллергены.

Источник: https://life.ru/p/1550636
Здоровье
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