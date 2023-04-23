Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Есть
Не болеть
Тренироваться
Узнавать
Смотреть
Подглядывать
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 17:10

Педиатр Каредина объяснила, когда ночной скрип зубами говорит о глистах у детей

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Педиатр Екатерина Каредина объяснила, когда ночной скрип зубами говорит о глистах у детей.

«Бруксизм может являться как самостоятельным заболеванием, связанным с особенностью строения мышц челюстно-лицевой области, так и стать осложнением течения заболеваний полости рта, к которым относят нарушения прикуса, завышение пломбы, заболевания височно-нижнечелюстного сустава и пародонта, а также других органов и систем организма ребенка. Повреждение эмали зуба может приводить к образованию кариозной полости. Нарушается прикус, как следствие этого, нарушается работа пищеварительной системы. Длительная напряженность жевательных мышц может приводить к головным болям», — приводит слова Каредины Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1574293
1
Обсудить
Читайте также
В Красном море потерялось судно с россиянами
В США допустили уменьшение помощи Украине из-за слов Макрона о КНР
MWM назвал российский фрегат с ракетами «Циркон» самым опасным кораблем флота РФ
«РВ» показала кадры с последствиями удара ВС РФ по базе иностранных наемников
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
Немировски — новый тренер «Сибири»
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
«Сиэтл» — «Колорадо»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Виннипег» — «Вегас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Реал» — «Сельта»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
Гатиятулина не уволили из «Трактора»
«Миннесота» — «Даллас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Бостон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Айлендерс» — «Каролина»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Кошмар в юниорском хоккее
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Виннипег»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Капризова удалили до конца матча за драку
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Миннесота»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Айлендерс»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Авангард» может остаться без звезд
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Косметолог Петраш дала 5 советов, как быстро уменьшить отеки после пластики