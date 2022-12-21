Педиатр назвал допустимое количество конфет для детей

Педиатр департамента здравоохранения г. Москвы Исмаил Османов в общении с РИА «Новости» рассказал, что согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, количество сахара в сутки не должно превышать 4 чайные ложки (19 г) или 4 конфеты для детей 4-6 лет, 5 чайных ложек (24 г) или 2-3 конфеты — для детей 7-10 лет, 6 чайных ложек (30 г) или 3 конфеты — для детей с 11 лет. При этом малышам младше четырех лет давать сахар и сладости не стоит вовсе.

Злоупотребление конфетами, по мнению Исмаила Османова, грозит аллергическими реакциями, сбоем в системе пищеварения, тошнотой и болями в животе. «Конфеты — это довольно сложный кулинарный продукт. В них содержится много углеводов и жиров. Для того чтобы организм ребенка их без труда переварил, требуется достаточно большое количество пищеварительных ферментов», — пояснил педиатр.

Также врач дал рекомендацию родителям — не давать ребенку сладости натощак. Это повысит инсулин и нарушит процесс пищеварения. Съесть конфету можно после основного приема пищи в первой половине дня.