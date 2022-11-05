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Сегодня, 17:30

Педиатр назвала семь предметов, которые обязательно должны быть в аптечке школьника

Иван Торопцев
Корреспондент
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Педиатр Ирина Назарова назвала семь предметов, которые обязательно должны быть в аптечке школьника.

«Парацетамол — первое средство от простуды. «Називин» — капли от заложенности носа. Бактерицидный пластырь, марлевый бинт, детский «Стрепсилс» от боли в горле, антисептическая спиртовая салфетка и медицинская маска», — приводит Life.ru слова Назаровой.

Эксперт отметила, что аптечку можно дополнять в зависимости от времени года. Так, в весенний сезон цветения следует добавить препарат от аллергии. В случае, если ребенок собирается участвовать в спортивных соревнованиях, в его аптечку можно положить эластичный бинт и антисептик.

Назарова добавила, что особенно важно обеспечивать лекарствами детей с хроническими заболеваниями. К примеру, в аптечке школьника с бронхиальной астмой обязательно должны лежать ингалятор и антигистаминные средства.

«Таким образом, ваш ребенок благодаря идеальной аптечке школьника будет надёжно защищён от непредвиденных обстоятельств и неблагоприятных факторов в течение всего времени пребывания в школе», — заявила эксперт.

Ранее академик РАН Лейла Намазова-Баранова рассказала, какие факторы влияют на здоровье детей.

Источник: https://life.ru/p/1536826
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