Педиатр рассказал, как уберечь детей от заболеваний при перепадах температуры

Педиатр Егор Гаврюшкин рассказал, как как уберечь детей от заболеваний при перепадах температуры.

«Если вы идете на прогулку и ваш ребенок будет активно играть, то не стоит надевать на него слишком теплые вещи, он вспотеет и после может заболеть», — цитирует Life.ru Гаврюшкина.

Также врач подчеркнул, что необходимо обеспечить ребенку здоровое сбалансированное питание. Это поможет в восстановлении энергии, которая влияет на физическое и умственное развитие растущего организма, а также настроение и самочувствие.

Гаврюшкин упомянул о важности соблюдения питьевого режима и заявил, что еще одним способом повысить общую сопротивляемость детского организма к холоду является закаливание.