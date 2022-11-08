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8 ноября, 23:15

Педиатр рассказал, как уберечь детей от заболеваний при перепадах температуры

Мария Гусева
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Педиатр Егор Гаврюшкин рассказал, как как уберечь детей от заболеваний при перепадах температуры.

«Если вы идете на прогулку и ваш ребенок будет активно играть, то не стоит надевать на него слишком теплые вещи, он вспотеет и после может заболеть», — цитирует Life.ru Гаврюшкина.

Также врач подчеркнул, что необходимо обеспечить ребенку здоровое сбалансированное питание. Это поможет в восстановлении энергии, которая влияет на физическое и умственное развитие растущего организма, а также настроение и самочувствие.

Гаврюшкин упомянул о важности соблюдения питьевого режима и заявил, что еще одним способом повысить общую сопротивляемость детского организма к холоду является закаливание.

Источник: https://life.ru/p/1446336
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