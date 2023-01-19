Педиатр рассказала, как сухой воздух в квартире может затруднить лечение простуды у ребенка

Педиатр, врач высшей квалификационной категории Светлана Мартыненко рассказала, что при лечении острой респираторной инфекции у ребенка, в квартире необходимо создать адекватный микроклимат, а слишком сухой воздух будет мешать бороться с заболеванием.

«Ребенок, особенно раннего возраста, до трех лет, очень плохо регулирует свою собственную температуру, — цитирует Life.ru Мартыненко. — То есть он легко нагревается от окружающей среды и не может согреться сам в охлажденном помещении. Поэтому ему нужно помочь. При лихорадке у ребенка важно дома соблюдать оптимальную температуру — 20-22 градуса. Нормализация температуры окружающей ребенка среды — это первый этап оказания помощи при гипертермии. И уже затем лекарственная терапия».

По словам медика, при респираторной инфекции поражаются слизистые дыхательных путей, где происходит первый контакт возбудителей заболевания с организмом и включается первичный иммунный ответ. Чтобы поддерживать его жизнеспособность, нужно создавать необходимые оптимальные условия, в том числе влажность воздуха в помещении.